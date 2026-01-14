«Торпедо» — «Локомотив»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Локомотив».

Ставка: победа «Торпедо» и ТМ 5.5 за 4.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 января 2026, среда. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» в этом году пока не завершил ни одного матча в основное время – и сейчас вероятность ничьей по итогам трёх периодов тоже выглядит высокой. Гости вовсе не являются безусловными фаворитами. Они и забивают маловато (по-настоящему ярко атакует лишь одно звено из четырёх), и в обороне ошибаются достаточно. Да и с точки зрения психологии выкладываться так же, как в недавних встречах с ЦСКА и «Магниткой», чемпионам будет тяжеловато.

Хозяева, наоборот, на подъёме после яркой победы в Москве над «Динамо». В этом сезоне они уже показали, что умеют играть с «Локомотивом» на равных (2:1 дома и 0:1 в гостях). Поэтому советовал бы брать минимальную победу «Торпедо» с тоталом меньше пяти шайб. Этот матч точно будет «низовым», а настрой выше у команды Исакова. Ей очки на данном отрезке банально нужнее», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».