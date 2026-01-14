Скидки
ЕЦУПИС начал блокировать кошельки должников перед ФНС

Единый центр учёта перевода ставок (ЕЦУПИС) с 1 января начал блокировать кошельки должников по налогам. Об этом сообщил телеграм-канал «Кружок беттинга».

«Мы приостановили доступ в Личный кабинет по требованию ФНС.

С 1 января 2026 года по статье 48 Налогового кодекса запрещено проводить платежи и переводы, если у клиента есть задолженность перед ФНС», — говорится в письме-уведомлении от Единого ЦУПИС.

Для восстановления доступа сервис предлагает погасить задолженность в личном кабинете ФНС, после чего обратиться в поддержку с просьбой о разблокировке.

Таким образом, до погашения долга игроки не смогут сделать ставки ни у одного легального букмекера.

