Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Расинг» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

«Расинг» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка Испании «Расинг» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 1.65.

Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Расинг
Сантандер
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Встречаются лидеры своих дивизионов. «Расинг» сейчас возглавляет Сегунду, а «Барселона» лидирует в чемпионате Испании. Не забываем, что «Барселона» недавно выиграла в очень красивом, драматичном матче за Суперкубок, обыграв мадридский «Реал» со счётом 3:2. У Флика будет ротация. Не будет играть Жоан Гарсия. Есть вопросы по тер Штегену. Поэтому в воротах может появиться Войцех Щенсны. Ротация у «Барселоны» ожидается серьёзная.

«Расинг», напротив, находится в непростой ситуации. Если «Барса» сейчас в хорошем тонусе и эмоциональном состоянии, то сантандерцы, несмотря на лидерство в Сегунде, в последних четырёх матчах выглядят не очень убедительно. Преимущество по очкам у «Расинга» растаяло, и теперь они делят первое-второе места с «Лас-Пальмасом». В последних четырёх играх у «Расинга» три ничьих и одно поражение.

Главная доблесть нынешнего «Расинга» — его атака. Команда много атакует и забивает. Это один из лучших коллективов в Испании по проценту владения мячом. «Расинг» забил уже больше 40 мячей и отличался во всех матчах этого сезона, будь то кубковая игра или чемпионат. Они забили два мяча «Вильярреалу» на прошлой стадии, когда обыграли его со счётом 2:1.

Соперник у «Барселоны» непростой. Оборона сине-гранатовых сейчас достаточно уязвима, поэтому вариант «обе забьют» на эту игру прямо напрашивается. «Расинг» играет дома, не отходит от своего стиля и не подстраивается под оппонента. «Барсе» «на ноль» отыграть в этом матче не удастся. При этом «Барселона» не должна вылетать на стадии 1/8 финала и обязана проходить дальше. Мои ставки: «Барселона» выиграет и обе забьют за 2.25, а также просто «обе забьют» за коэффициент 1.65», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Суперкубок Испании — это круто. Но даже «Барселоне» надо отдыхать
Суперкубок Испании — это круто. Но даже «Барселоне» надо отдыхать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android