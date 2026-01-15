«Расинг» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка Испании «Расинг» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 1.65.

«Встречаются лидеры своих дивизионов. «Расинг» сейчас возглавляет Сегунду, а «Барселона» лидирует в чемпионате Испании. Не забываем, что «Барселона» недавно выиграла в очень красивом, драматичном матче за Суперкубок, обыграв мадридский «Реал» со счётом 3:2. У Флика будет ротация. Не будет играть Жоан Гарсия. Есть вопросы по тер Штегену. Поэтому в воротах может появиться Войцех Щенсны. Ротация у «Барселоны» ожидается серьёзная.

«Расинг», напротив, находится в непростой ситуации. Если «Барса» сейчас в хорошем тонусе и эмоциональном состоянии, то сантандерцы, несмотря на лидерство в Сегунде, в последних четырёх матчах выглядят не очень убедительно. Преимущество по очкам у «Расинга» растаяло, и теперь они делят первое-второе места с «Лас-Пальмасом». В последних четырёх играх у «Расинга» три ничьих и одно поражение.

Главная доблесть нынешнего «Расинга» — его атака. Команда много атакует и забивает. Это один из лучших коллективов в Испании по проценту владения мячом. «Расинг» забил уже больше 40 мячей и отличался во всех матчах этого сезона, будь то кубковая игра или чемпионат. Они забили два мяча «Вильярреалу» на прошлой стадии, когда обыграли его со счётом 2:1.

Соперник у «Барселоны» непростой. Оборона сине-гранатовых сейчас достаточно уязвима, поэтому вариант «обе забьют» на эту игру прямо напрашивается. «Расинг» играет дома, не отходит от своего стиля и не подстраивается под оппонента. «Барсе» «на ноль» отыграть в этом матче не удастся. При этом «Барселона» не должна вылетать на стадии 1/8 финала и обязана проходить дальше. Мои ставки: «Барселона» выиграет и обе забьют за 2.25, а также просто «обе забьют» за коэффициент 1.65», — приводит слова Генича «РБ Спорт».