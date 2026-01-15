«Амур» — «Ак Барс»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Хабаровске

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Ак Барс».

Ставка: «Амур» не проиграет за 2.10.

«Ближе к дедлайну «Амур» максимально активизировался, хотя долгое время казалось, что хабаровский клуб плывёт по течению. Главный трансфер пока не состоялся — Кирилл Пилипенко по-прежнему в «Северстали». Но если хабаровчанам удастся провернуть эту сделку, они сразу станут фаворитами в борьбе за восьмую строчку Востока. Пилипенко, Гальченюк, Лихачёв, Свечников, Коротких, Бродхёрст, Юртайкин и Чехович — с таким подбором исполнителей в атаке и одним из лучших вратарей КХЛ Максимом Дорожко «Амуру» никто не страшен.

Достаточно удивительно, что «Амур» проводит сделки с прямыми конкурентами за место в плей-офф. Но «Сибири» нужно было разгрузить платёжку — контракт не игравшего в последнее время Ивана Чеховича явно был лишним для клуба. В итоге Чехович отправился в Хабаровск на место Ильи Талалуева. Ещё одним новичком хабаровчан стал нападающий Данил Юртайкин, который шикарно начал сезон в составе «Нефтехимика», но со временем попал в запас. В обратном направлении проследовал Матвей Заседа, который в «Амуре» оказался в схожем положении. За эту сделку хабаровчанам пришлось доплатить около трёх с половиной миллионов: всё же Юртайкин по статистике выглядит лучше. Но в Заседу верит главный тренер нижнекамцев Игорь Гришин, который работал с ним в «Химике», а раскрывать игроков специалист умеет.

Что касается прогноза, то казанцы на следующий день после игры с «Нефтехимиком» полетели в Хабаровск и наверняка будут не в лучшем состоянии. Так что ставлю на то, что хозяева не проиграют в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».