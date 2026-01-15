«Авангард» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – ЦСКА.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.99.

«Матч в Омске — из тех, где вывеска громкая сама по себе, но важнее другое: «Авангард» сейчас выглядит командой, которая понимает, во что играет, и не стесняется диктовать темп дома. Омичи умеют добавлять по ходу встречи, хорошо держат плотность в средней зоне и в целом выглядят более собранно именно в матчах «с весом».

ЦСКА — соперник статусный, но в таких выездах на Восток у армейцев почти всегда проверка не только по хоккею, но и по ресурсу: длинная дорога, смена ритма, другой лёд, другая атмосфера. И если ты не входишь в игру с первых смен, «Авангард» на своём льду это быстро превращает в давление и неудобный хоккей.

Плюс есть и понятная тенденция по личным встречам последних сезонов: в Омске «Авангард» дважды подряд обыгрывал ЦСКА уверенно — 4:0 и 4:1. А в Москве армейцы брали своё только через минимальный счёт и буллиты. То есть на своей площадке «ястребы» против такого соперника чувствуют себя вполне комфортно.

Жду плотную, взрослую игру, где ключевым фактором станут дисциплина и реализация моментов. «Авангард» дома обычно проще и прямолинейнее в правильном смысле — меньше лишних решений, больше давления, больше игры на победу. У ЦСКА, конечно, хватит качества, чтобы держаться в счёте, но по сумме факторов мне ближе ставка на хозяев», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».