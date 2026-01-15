Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

«Авангард» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ
Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – ЦСКА.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.99.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч в Омске — из тех, где вывеска громкая сама по себе, но важнее другое: «Авангард» сейчас выглядит командой, которая понимает, во что играет, и не стесняется диктовать темп дома. Омичи умеют добавлять по ходу встречи, хорошо держат плотность в средней зоне и в целом выглядят более собранно именно в матчах «с весом».

ЦСКА — соперник статусный, но в таких выездах на Восток у армейцев почти всегда проверка не только по хоккею, но и по ресурсу: длинная дорога, смена ритма, другой лёд, другая атмосфера. И если ты не входишь в игру с первых смен, «Авангард» на своём льду это быстро превращает в давление и неудобный хоккей.

Плюс есть и понятная тенденция по личным встречам последних сезонов: в Омске «Авангард» дважды подряд обыгрывал ЦСКА уверенно — 4:0 и 4:1. А в Москве армейцы брали своё только через минимальный счёт и буллиты. То есть на своей площадке «ястребы» против такого соперника чувствуют себя вполне комфортно.

Жду плотную, взрослую игру, где ключевым фактором станут дисциплина и реализация моментов. «Авангард» дома обычно проще и прямолинейнее в правильном смысле — меньше лишних решений, больше давления, больше игры на победу. У ЦСКА, конечно, хватит качества, чтобы держаться в счёте, но по сумме факторов мне ближе ставка на хозяев», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Убойный матч КХЛ в Омске и подвиги Овечкина в НХЛ: экспресс на хоккей
Убойный матч КХЛ в Омске и подвиги Овечкина в НХЛ: экспресс на хоккей
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android