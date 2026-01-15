Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Омске

«Авангард» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Омске
Комментарии

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 3.32.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» впервые со времён прошлогоднего плей-офф сыграет против команды Никитина. Вспоминая градус того кубкового противостояния и наличие «бывших» в составах обеих команд, думаю, что нас ждёт большое количество штрафных минут. А вот заброшенных шайб, наоборот, будет по минимуму. В последнее время во встречах с участием ЦСКА так происходит постоянно – в новом году, например, средняя результативность меньше четырёх шайб.

Я бы не сказал, что у «Авангарда» стабильно выглядит атака — гол «Магнитке» и «Ак Барсу», два — «Барысу»… Армейцы тоже не дадут разгуляться хозяевам. А с учётом того, как эффективно красно-синие отстаивают даже минимальное преимущество в счёте, скорее всего, ЦСКА увезёт из Омска победу с минимальной разницей», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Убойный матч КХЛ в Омске и подвиги Овечкина в НХЛ: экспресс на хоккей
Убойный матч КХЛ в Омске и подвиги Овечкина в НХЛ: экспресс на хоккей
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android