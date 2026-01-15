«Авангард» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Омске

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 3.32.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2026, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» впервые со времён прошлогоднего плей-офф сыграет против команды Никитина. Вспоминая градус того кубкового противостояния и наличие «бывших» в составах обеих команд, думаю, что нас ждёт большое количество штрафных минут. А вот заброшенных шайб, наоборот, будет по минимуму. В последнее время во встречах с участием ЦСКА так происходит постоянно – в новом году, например, средняя результативность меньше четырёх шайб.

Я бы не сказал, что у «Авангарда» стабильно выглядит атака — гол «Магнитке» и «Ак Барсу», два — «Барысу»… Армейцы тоже не дадут разгуляться хозяевам. А с учётом того, как эффективно красно-синие отстаивают даже минимальное преимущество в счёте, скорее всего, ЦСКА увезёт из Омска победу с минимальной разницей», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».