«Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 15 января

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.81.

Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2026, четверг. 19:30 МСК Северсталь Череповец Динамо Мн Минск

«Северсталь» и минское «Динамо»в этом сезоне уже четыре раза успели сыграть между собой — и эта пара почти всегда про темп и шайбы. Свежий пример — 8 января в Череповце, когда «Северсталь» выиграла 4:3. До этого были ещё 4:2 и 5:2 в пользу череповчан и единственная победа минчан — 4:2 в сентябре. То есть по личкам преимущество у команды Козырева, но встречи при этом совсем не выглядят односторонними.

У череповчан сейчас длинная домашняя серия: уже пять матчей подряд на своём льду. В 2026 году тут было всё — победа над «Ладой» 4:2, поражение от «Спартака» 1:2, победа над минчанами 4:3, затем тот самый фестиваль 7:6 с «Торпедо» и совсем свежая осечка с «Сибирью» 2:3, причём «Северсталь» вела 2:0 и в итоге осталась без очков. Команда держится на первом месте Запада (46 матчей и 61 очко), однако конкуренты рядом, и любой спад сразу бьёт по таблице.

Минчане максимально близко: 43 встречи, 59 очков и три игры в запасе. При этом старт 2026 года вышел нервным — впервые в сезоне они уступили в трёх матчах подряд в основное время (в том числе 3:4 в Череповце). Победа над «Адмиралом» 12 января (решающая шайба Мороза за 17 секунд до сирены) должна была эмоционально вытащить команду, а параллельно случился важный психологический момент: Вадим Шипачёв добрался до отметки 1000 очков в КХЛ. Такой рубеж должен снять напряжение и дать команде мощный эмоциональный заряд. Историческое достижение одного из лучших российских центрфорвардов.

Жду снова открытый хоккей. Эти команды не про засушить, и даже когда играют аккуратнее, всё равно возникают провалы, моменты и быстрая смена инициативы. «Северсталь» сейчас чуть качает по результату, а минское «Динамо» выглядит командой, которой пора отвечать за неудачный отрезок в январе. Поэтому здесь я поверю в гостей», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».