«Северсталь» — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Череповце

Комментарии

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Северстали» за 2.76.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В понедельник минчане наконец-то одержали первую в 2026 году победу. Но при этом игрой всё равно не впечатлили. Не зря Квартальнов в послематчевом флеш-интервью озвучил известную присказку «игра была равна…». Понятно, что «Адмирал» сейчас цепляется за плей-офф и выходит на лёд с абсолютно кубковой самоотдачей. Однако даже это – не оправдание для линии нападения, которая после Нового года перестала делать результат.

А тут ещё и крайне неудобный для «Динамо» соперник. «Северсталь» уже взяла у белорусов три победы в четырёх встречах этой регулярки. Причем последняя, со счётом 4:3, была одержана всего неделю назад. Что-то подобное может быть и сейчас. Понятно, что хозяева не будут играть от глухой обороны, сами забьют и минчанам позволят. Так что пять, а то и шесть шайб как минимум команды забросят наверняка. Думаю, что и на этот раз череповчане составят минчанам массу проблем и в итоге выиграют очередную очную дуэль», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

