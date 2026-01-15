Скидки
«Барыс» — «Нефтехимик»: прогноз Владимира Гучека на матч регулярного чемпионата КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Барыса» за 2.51.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В совершенно разной форме подходят к этому матчу две команды из одной конференции. Клуб из Казахстана только в четвёртом матче в 2026 году смог набрать очки, но всё равно уступил «Автомобилисту» на выезде в овертайме. Дела у команды Михаила Кравца идут не лучшим образом: четыре поражения подряд, но все они были допущены в рамках выездной серии. На родном льду «Барыс» куда сильнее: здесь и свой зритель, и площадка тоже не чужая.

«Нефтехимик», напротив, после неудач во встречах с «Сочи» и «Салаватом Юлаевым» победил три раза подряд. И если успехи в двух играх с «Адмиралом» можно объяснить хорошей формой нижнекамцев и их более убедительным выступлением по ходу регулярного чемпионата, то победу во встрече с «Ак Барсом», близкую по своей сути к мини-сенсации, такими аргументами точно не перекроешь. Игорь Гришин выстроил у своей команды классную игру, узнаваемый хоккей.

Правда, в предстоящей встрече будут решать другие факторы — «Барыс» выйдет на лёд с чёткой задачей победить, потому что пять поражений подряд поставят команду Кравца на грань пропасти, а вернуться в борьбу за место в плей-офф будет ещё сложнее в случае неудовлетворительного результата. «Салават Юлаев» уже убежал, то же самое готовятся сделать и «Амур» с «Сибирью». А вот Нижнекамску будет сложно одержать четыре победы кряду», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Новости. Ставки
