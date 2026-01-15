«Лада» — «Салават Юлаев»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Тольятти

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.68.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2026, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» потихоньку приходит в себя после неудачного старта сезона, и теперь уже никто не сомневается в том, что уфимцы попадут в восьмёрку. Более того, «Салават» вполне может претендовать даже на место в топ-4. Не хватает уфимцам лишь стабильности, да и травмы зачастую подводят команду. Вот и на минувшей неделе примерно на месяц из-за травмы выбыл ключевой защитник Алексей Василевский.

Главный тренер уфимцев Виктор Козлов, кажется, потихоньку находит рычаги к перезапуску карьеры Евгения Кузнецова. В трёх матчах после перехода в «Салават» он получил место в первой спецбригаде большинства и набрал 3 (1+2) очка. Опытный форвард играет в тройке с Александром Жаровским и Егором Сучковым, и это решение Козлова выглядит оптимальным. Жаровский по стилю больше похож на Кузнецова, Сучков же — быстрый нападающий, который делает большой объём работы.

Тольяттинцы практически потеряли шансы на плей-офф, но заслуживают уважения тем, что в каждом матче бьются до конца. Не стоит забывать, что команда Павла Десяткова в нынешнем сезоне выиграла очный матч у «Салавата» в Уфе. Но на этот раз не рискну ставить на «Ладу», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».