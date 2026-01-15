«Комо» — «Милан»: прогноз Анатолия Катрича на матч Серии А

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Серии А «Комо» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 2.50.

«Предстоящий матч «Комо» с «Миланом» — это классическое противостояние амбиций и класса. «Комо» проводит хороший сезон, рвётся в еврокубки и мечтает о Лиге чемпионов. Но напротив них команда, чей игровой потенциал и глубина скамейки на порядок выше. А во встрече с «Фиорентиной» Аллегри ещё и дал отдохнуть почти всему центру поля. С учётом мотивации «Милана» догнать «Интер» в турнирной таблице и их очевидного превосходства в мастерстве логичным видится исход в их пользу. У команды Аллегри есть все ресурсы, чтобы добыть три очка в этой игре», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».