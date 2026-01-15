«Комо» — «Милан»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Комо» — «Милан».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Встречаются команды, которые занимают места в первой шестёрке турнирной таблицы, «Милан» — второй, а «Комо» — шестой, и разделяет их всего шесть очков. Еще нужно отметить, что обе команды очень мало пропускают в этом сезоне: «Комо» — 13, а «Милан» — 15. Это второй и третий показатели в Серии А!

Первый прогноз, который я рекомендую рассмотреть — это тотал в матче меньше 2.5. «Комо» в 10 домашних встречах чемпионата и Кубка Италии лишь дважды сыграл дома «верх». «Милан» из 10 игр на выезде в Кубке и чемпионате пробил ТБ 2.5 трижды. Считаю, что прогноз достаточно реален.

Второй вариант для прогноза: обе команды забьют. «Комо», повторюсь, 10 игр дома, и лишь в одном матче не смогли забить. Это случилось во встрече с «Кальяри» 8 ноября 2025 года (0:0). Понимаю, что соперник не ровня «Кальяри», это великий «Милан». Но, к примеру, «Ювентусу» хозяева забили по голу в каждом тайме и победили 2:0. «Милан» в чемпионате на выезде не забил лишь раз, сыграв вничью с «Юве» 0:0. Поэтому «обе забьют» — тоже вполне рабочий прогноз.

Из всего вышеперечисленного складывается вариант, который выберу я — точный счёт встречи 1:1. Надо же когда-то рискнуть! Однако для страховочки предлагаю и другой вариант — это комбинированная ставка Х2 и ТМ 3.5. А вдруг и в третий раз будет 2:1 в пользу «Милана». Напомню, в 2025 году «Милан» выиграл и дома, и на выезде с этим счётом. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».