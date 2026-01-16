СКА — «Сочи»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Сочи».

Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 3.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 января 2026, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«СКА в 2026 году откровенно не впечатляет. Крайне натужные победы над тольяттинскими аутсайдерами, 1:5 в Магнитогорске. В общем, в ином состоянии сочинцы вполне могли бы рассчитывать на успех. Но январский лимит на сенсации самый южный клуб КХЛ исчерпал ещё 5 января, всухую победив «Динамо». После этого проигрывает в одну калитку, в том числе той самой «Ладе», у которой вполне мог забирать очки.

Так что максимум, чего смогут избежать гости в Питере, – счёт, похожий на выездной матч в Магнитогорске (где черноморцы уступили 0:9). Победа команды Ларионова будет куда более скромной. Брал бы победу невских армейцев с тоталом меньше пяти шайб. Всё-таки хозяевам нет смысла тратить много сил на проходного соперника. Особенно с учётом того, что совсем скоро им предстоит длинная серия очень тяжёлых матчей», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».