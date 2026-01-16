«Каролина» — «Флорида»: прогноз Романа Габдрафикова на матч НХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Каролина» — «Флорида».

Ставка: победа «Каролины» за 2.08.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 января 2026, суббота. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

«Восточная вывеска, которую спокойно можно было бы поставить в плей-офф. «Каролина» и «Флорида» встречались в финале конференции прошлого сезона, а теперь сыграют между собой уже в третий раз в этой регулярке. И пока преимущество на стороне «Пантерз»: две победы в декабре — 4:3 по буллитам дома и 5:2 в Роли.

Но мне кажется, что именно сейчас у «Харрикейнз» хороший момент, чтобы переломить эту историю. В 2026 году команда прошла через качели: начали с двух крупных поражений, затем выдали четыре победы подряд в основное время, а перед паузой снова сбились — проиграли «Детройту» в овертайме и «Сент-Луису» 0:3, не забросив ни одной шайбы. И здесь важно, что перед матчем с «Флоридой» у «Каролины» есть три дня отдыха — редкая возможность перезагрузиться и вернуться к своему домашнему хоккею, где они традиционно особенно убедительны.

«Флорида» тоже идёт неровно. В январе были болезненные поражения в Канаде, но сейчас две победы подряд над «Оттавой» и «Баффало». При этом этот выезд продолжается через паузу, всегда остаётся вопрос, как команда войдёт в игру после нескольких дней без матчей. По ощущениям серия личных встреч уже слишком затянулась в пользу гостей. «Каролина» дома обязана отвечать — верю, в этот раз она заберёт матч без овертайма», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».