«Каролина» — «Флорида»: ставка Дарьи Мироновой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Флорида».

Ставка: ТМ 6 за 1.85.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 января 2026, суббота. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

«За пределами льда жизнь «кошек» бьёт ключом, и в преддверии матча в Каролине команда заехала в Вашингтон. В столице «Флорида» пробудет полдня для официального приёма в Белом доме и чествования Кубка Стэнли 2025 года. А затем придётся переключаться на вязкий матч с «ураганами».

«Каролина» постоянно находится в напряжении и временно потеряла первое место на Востоке. Серия из 11 побед «Тампы-Бэй Лайтнинг» сместила соперника на вторую позицию. «Ураганы» провели на два матча больше и в 47 играх набрали 60 очков — 158 шайб забито, 142 пропущено. После четырёх побед подряд (три из них — домашние) «Харрикейнс» проиграли «Детройту» (3:4 ОТ) и «Сент-Луису» (0:3) на выезде. Все три гола в ворота «красных крыльев» были заброшены во втором периоде и в неравных составах — два в большинстве и один в меньшинстве. При этом гости нанесли 34 броска, выиграли 63% вбрасываний, а хозяева заблокировали всего 11 попыток. С реализацией у «Каролины» по-прежнему есть проблемы — команда выглядит крайне противоречиво.

Предыдущая очная встреча в Санрайзе на арене «Пантерз» получилась показательной — «ураганы» феноменально упустили победу, ведя 3:0 к середине третьего периода, и проиграли 3:4 по буллитам. Первая часть матча была откровенно скучной, но благодаря усилиям «Флориды» за 10 минут до финальной сирены на льду начался настоящий ураган. Через четыре дня «пантеры» уже в Каролине выиграли 5:2. Сезон — постоянная ротация и нехватка ключевых игроков. Формально команда находится в выездной серии с 6 января и делит победы и поражения поровну — 2:2. Все эти матчи пробили тотал больше 4.5, а в воротах работал Сергей Бобровский. Поэтому интересно, кто выйдет в старте в Северной Каролине. 12 января «Пантерз» победили в Баффало (4:3).

Как минимум хозяева будут злее после 0:3 от «Блюз». Два предыдущих матча между командами дали крупные тоталы — шесть и семь шайб на двоих, но для этих соперников это скорее перебор. «Флорида» не в оптимальном составе, а «Каролине» нужно прийти в себя после двух поражений. Для результата обеим командам придётся много работать в углах, терпеть и делать акцент на игре в обороне», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».