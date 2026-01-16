«Пиза» — «Аталанта»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Пиза» — «Аталанта».

Ставка: 0:1, 0:2 или 0:3 за 2.60.

«Аталанта» идёт седьмой в таблице, в активе 31 очко. «Пиза» — последняя, 20-е место и 13 очков. За последние неполные два месяца у «Пизы» восемь матчей: пять поражений и три ничьих. У «Аталанты» за этот же период десять матчей, восемь побед, шесть из которых — сухие, и два поражения — дома от «Интера» 0:1 и, что особенно удивительно, выездное 1:3 от «Вероны», команды с предпоследнего места. Напомню, что соперники уже встречались в первом туре чемпионата, и тогда матч завершился вничью 1:1. Но сейчас ничейного исхода в Пизе я не предвижу. «Аталанта» будто бы вообще не знает такого понятия, как ничья: уже 15 матчей подряд в играх с её участием ничейных результатов нет.

Первый вариант для прогноза — победа «Аталанты». Да, в этом итальянском марафоне случаются небольшие сенсации, особенно при плотном календаре. Мы это видели в матчах «Милан» — «Дженоа» (1:1), «Наполи» — «Парма» (0:0) или в тяжёлой игре «Интера» с «Лечче», когда всё шло к крупной победе, а в итоге получилось лишь 1:0 с голом на 78-й минуте. Но в этом матче сенсации, на мой взгляд, не будет. «Аталанта» победит и, как подсказывает статистика, не пропустит. Еще один вариант — «Пиза» не забьёт. Четыре последних домашних матча — четыре поражения и ноль забитых мячей. А я возьму интересный вариант — точный счёт 0:1, 0:2 или 0:3. В победе «Аталанты» и том, что «Пиза» не забьёт, уверен. Но выбор, как всегда, за вами!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».