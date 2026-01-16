«ПСЖ» — «Лилль»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги 1

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лилль».

Ставка: победа «ПСЖ» и его тотал больше 2.5 за 2.42.

«Парижане, несомненно, испытывают досаду после недавнего вылета из Кубка, да ещё и в дерби от принципиального «Парижа». Поэтому данный фактор в предстоящем матче сыграет даже большую роль, чем банальное преимущество в классе. Эмоциональный фон, турнирная необходимость догонять лидирующий «Ланс» и качественный перевес в атаке подсказывают, что парижане реализуют свои моменты и забьют «Лиллю» немало. Думаю, что три и больше. И дело даже не в сопернике — в текущем положении от «ПСЖ» досталось бы всем», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».