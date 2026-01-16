Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Лилль»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги 1

«ПСЖ» — «Лилль»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги 1
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лилль».

Ставка: победа «ПСЖ» и его тотал больше 2.5 за 2.42.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
16 января 2026, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Парижане, несомненно, испытывают досаду после недавнего вылета из Кубка, да ещё и в дерби от принципиального «Парижа». Поэтому данный фактор в предстоящем матче сыграет даже большую роль, чем банальное преимущество в классе. Эмоциональный фон, турнирная необходимость догонять лидирующий «Ланс» и качественный перевес в атаке подсказывают, что парижане реализуют свои моменты и забьют «Лиллю» немало. Думаю, что три и больше. И дело даже не в сопернике — в текущем положении от «ПСЖ» досталось бы всем», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Лилль». Верните нам первое место
«ПСЖ» — «Лилль». Верните нам первое место
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android