«ПСЖ» — «Лилль»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Лилль».

Ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 за 1.70.

«ПСЖ» завершил 2025 год победой в Межконтинентальном кубке над «Фламенго», а также выходом в 1/16 финала Кубка Франции. Правда, именно там команда Луиса Энрике и завершила участие в турнире, проиграв на этой неделе соседям из «Парижа». При этом в начале 2026 года в рамках Лиги 1 «ПСЖ» взял реванш, победив 2:1. Между двумя матчами с соседями парижане успели сыграть и за Суперкубок Франции против принципиального соперника из Марселя. «ПСЖ» открыл счёт, затем команда Де Дзерби вышла вперёд, но Гонсалу Рамуш сравнял его в компенсированное время, а в серии пенальти трофей достался столичной команде.

«Лилль» концовку прошлого года провёл крайне событийно. Гостевой матч против «Осера» превратился в настоящий хаос: семь голов, четыре удаления, постоянная смена инициативы и итоговая победа «догов» 4:3. Перед паузой был ещё матч Кубка Франции, где «Лилль», пусть и не без труда, прошёл дальше. Однако уже в следующем раунде команда вылетела, уступив дома «Лиону», а победный мяч забил новичок гостей Эндрик. В 2026 году «Лилль» провёл один матч в Лиге 1, и снова неудачно: домашнее поражение от «Ренна» после раннего удаления и двух пропущенных мячей.

Несмотря на осечки, «Лилль» продолжает держаться рядом с лидерами и занимает четвёртую строчку с 32 очками. «ПСЖ» идёт вторым, имея 39 баллов, уступая один пункт «Лансу». Гости в среднем забивают около двух мячей за игру, а парижане обладают самой результативной атакой в чемпионате. Плюс впереди у команды Луиса Энрике матчи плей-офф Лиги чемпионов, а значит, терять очки в Лиге 1 сейчас крайне нежелательно — погоню за «Лансом» нужно продолжать», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».