«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Вердер» — «Айнтрахт».

Ставка: ТБ 3 за 1.95.

«Вердер», обыграв на своём поле в начале ноября «Вольфсбург» (2:1), угодил в пике. До конца 2025 года бременцы провели ещё пять матчей и ни разу не победили, лишь дважды сыграв вничью. В 1-м туре после зимней паузы «Вердер» должен был сыграть с «Хоффенхаймом», но из-за снегопада ту встречу перенесли, поэтому бременцы первый официальный матч 2026 года провели лишь на этой неделе. Однако поездка в Дортмунд «Вердеру» ничего кроме очередного поражения не принесла. «Боруссия» отправила три безответных мяча в ворота гостей и без особых проблем разгромила бременцев.

Концовка 2025 года для «Айнтрахта» прошла неудачно, команда Дино Топпмёллера в шести последних матчах перед зимней паузой одержала всего одну победу. Да и ту с минимальным счетом дома над «Аугсбургом». 2026-й «Айнтрахт» начал дома матчем с «Боруссией» из Дортмунда, и команды подарили настоящий праздник, уж нейтральным болельщикам точно. Шесть мячей, смена лидера в матче, а итогом стала ничья (3:3) с последним голом на шестой компенсированной минуте. На этой неделе франкфуртцы гостили в Штутгарте, и встреча вновь вышла голевой. «Айнтрахт» счёт открыл, затем хозяева вышли вперёд, но дальше команда Хенесса забила дважды и нанесла гостям очередное поражение.

Перед туром «Вердер» занимает 13-е место, а их соперник — на седьмой строчке, нас ждёт встреча двух команд, которые в последние недели никак не могут одержать победу. «Айнтрахт» по традиции забивает много, но и пропускает немало. «Вердер» в атаке не так хорош, но пропускает в среднем почти два мяча за матч, а значит, мы вправе ждать голы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».