СКА — «Сочи»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Сочи».

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 2.18.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В разных психологических состояниях выходили на лёд хоккеисты обеих команд, но вряд ли в своей профессиональной карьере они часто оказывались в ситуации после 0:9. «Сочи» удивительно легко уступил с таким счётом в Магнитогорске местному «Металлургу», будто подведя черту под нынешним сезоном. Нет, с перспективами «леопардов», давайте признаемся, и раньше всё было понятно, но такой результат способен надолго выбить из колеи коллектив Дмитрия Михайлова.

В то же время стоит помнить, что в Магнитогорске не так давно и СКА проигрывал крупно (пусть и не 0:9), и именно то поражение стало отправной точкой для серии из двух побед подряд у петербуржцев — в том числе над принципиальными соперниками из одного города. Поразительно, как в противостояниях нынешнего сезона между СКА и «Сочи» постоянно находится место разгромам (8:1, 8:4), причём в обе стороны. И Петербург, и Сочи порой играют в бесшабашный хоккей, который мало связан с дисциплиной.

Уверен, что и в этом матче может произойти нечто подобное: да, «Сочи» наверняка постарается сыграть осторожнее — второй раз подряд получать авоську не хочется, но атакующий потенциал сочинцев и их желание реабилитироваться вполне способны подарить нам результативное зрелище под конец первой полноценной рабочей недели в новом году», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

