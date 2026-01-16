«ПСЖ» — «Лилль»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата Франции

16 января в матче 18-го тура чемпионата Франции встретятся «ПСЖ» и «Лилль». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 68% вероятности. Победа «Лилля» оценивается коэффициентом 7.10 (13%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.05 (19%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Из-за огромного количества осечек в первые месяцы сезона команда Луиса Энрике перестала быть царём горы. «Ланс» присматривался-присматривался, примеривался-примеривался — а потом плюнул, набрался смелости и решился обойти разленившегося да просевшего на фоне широкой ротации гегемона. Разумеется, всерьёз рассчитывать на сохранение результатов «Ланса» на длинной дистанции сложно, но нервозности нахождение на второй строчке действующему чемпиону точно добавляет. Благо что отставание минимальное — 39 очков против 40.

«Доги» долго раскачивались, а потом стали жертвами календаря. Выдали серию из четырёх побед, почувствовали уверенность, но наткнулись на новогоднюю паузу. То ли ритм потеряли, то ли ещё что. Однако 2026 год начался поражением от «Ренна» на своём поле (0:2).