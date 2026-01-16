Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Лилль»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата Франции

«ПСЖ» — «Лилль»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата Франции
Комментарии

16 января в матче 18-го тура чемпионата Франции встретятся «ПСЖ» и «Лилль». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
16 января 2026, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 68% вероятности. Победа «Лилля» оценивается коэффициентом 7.10 (13%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.05 (19%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Из-за огромного количества осечек в первые месяцы сезона команда Луиса Энрике перестала быть царём горы. «Ланс» присматривался-присматривался, примеривался-примеривался — а потом плюнул, набрался смелости и решился обойти разленившегося да просевшего на фоне широкой ротации гегемона. Разумеется, всерьёз рассчитывать на сохранение результатов «Ланса» на длинной дистанции сложно, но нервозности нахождение на второй строчке действующему чемпиону точно добавляет. Благо что отставание минимальное — 39 очков против 40.

«Доги» долго раскачивались, а потом стали жертвами календаря. Выдали серию из четырёх побед, почувствовали уверенность, но наткнулись на новогоднюю паузу. То ли ритм потеряли, то ли ещё что. Однако 2026 год начался поражением от «Ренна» на своём поле (0:2).

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Лилль». Верните нам первое место
«ПСЖ» — «Лилль». Верните нам первое место
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android