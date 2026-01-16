«Монако» — «Лорьян»: прогнозы и ставки на матч Лиги 1

16 января в матче 18-го тура чемпионата Франции встретятся «Монако» и «Лорьян». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.60, что равно приблизительно 63% вероятности. Победа «Лорьяна» оценивается коэффициентом 5.70 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.70 (21%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Если месяц-полтора назад можно было смело сказать, что «Монако» рискует потерять сезон, то теперь получается ещё жёстче. «Монако» стремительно теряет сезон. Поспешная смена тренера сделала только хуже. Достаточно сказать, что в семи предыдущих турах чемпионата Франции случились шесть поражений.

«Лорьян» себе цену знает. 12-е место в турнирной таблице, пять очков форы даже от зоны стыков. Не впечатляет? А как вам шесть туров Лиги 1 без поражений? Предыдущая неудача состоялась аж 2 ноября, то есть 2,5 месяца назад.