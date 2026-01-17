«Реал» Мадрид — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Леванте».

Ставка: победа «Реала» всухую за 2.20.

«Это первый домашний матч для Альваро Арбелоа. «Реал» подходит к этой встрече в гнетущем состоянии. Прошедшие недели стали для Мадрида чудовищными: поражение в финале Суперкубка от «Барселоны» с тремя пропущенными мячами и вылет из Кубка после трёх голов от «Альбасете» — команды из нижней части таблицы. Сейчас в Мадриде царит настоящий беспорядок.

В текущем состоянии мадридцев кажется, что даже условный «Пари НН» или «Крылья Советов» могли бы их обыграть. Оборона «Реала» действует катастрофично, позволяя сопернику слишком многое. Шесть пропущенных мячей в двух матчах подряд — это никуда не годится. Арбелоа как в прошлом классный защитник должен систематизировать игру и донести до футболистов, что важна не только атака, но и надёжная, сбалансированная оборона.

«Леванте» — предпоследняя команда чемпионата, выступающая в последнее время крайне слабо. Ничья 1:1 с «Эспаньолом» в последнем туре стала для них хорошим результатом. Выбраться с предпоследнего места «Леванте» будет очень сложно, тем более что на выезде команда не впечатляет. Я жду уверенной победы мадридского «Реала», скорее всего, разгромной. Мбаппе и компания должны вспомнить, за какой клуб они играют, и помочь Арбелоа в его первом домашнем матче. Команде необходимо реабилитироваться перед болельщиками. Два поражения подряд с шестью пропущенными мячами — это уже кризис, усугублённый сменой тренера.

Основной прогноз: «Реал» выиграет и не пропустит за 2.20. Трудно представить, за счёт чего «Леванте» сможет забить. Если Мадрид сыграет сконцентрированно и внимательно в защите, они должны сохранить ворота сухими. Дополнительный вариант: победа «Реала» с Ф1 (-2) или (-2.5). Здесь ориентируйтесь на свои предпочтения по коэффициентам», — приводит слова Генича «РБ Спорт».