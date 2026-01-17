«Реал» Мадрид — «Леванте»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Леванте».

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.70.

«После двух поражений, которые «сливочные» потерпели за три дня — в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:3) и с таким же счётом в 1/8 финала Кубка Испании от «Альбасете», команда Альваро Арбелоа находится явно не в лучшем психологическом состоянии. Поражение от злейшего соперника — «Барсы» — всегда болезненно, а уж неудачу в игре с командой, которая занимает лишь 17-е (!) место во втором испанском дивизионе, вообще можно считать катастрофой. Но мадридцам горевать некогда, а то могут потерять очки, чем наверняка воспользуется «Барселона», которой в этом туре предстоит сыграть против середняка чемпионата «Реала Сосьедад».

С одной стороны, всё предельно ясно — «Реал» на втором месте, а его соперник — на предпоследнем. С другой — если посмотреть статистику личных встреч, то «Леванте» на поле «Реала» эпизодически побеждает. Так было и в 2021 году, и в 2018-м. Времени прошло, конечно, уже достаточно, но факт остаётся фактом. К «Леванте» нужно прежде всего отнестись серьёзно. В сентябре «Реал» одержал лёгкую гостевую победу со счётом 4:1. Дублем тогда отметился Килиан Мбаппе, а победный гол забил Франко Мастантуоно. Мбаппе в предстоящем матче из-за травмы не сыграет, тем не менее Арбелоа уже наверняка знает, кем заменит своего главного бомбардира.

Неудачное выступление «Леванте» повлекло за собой отставку главного тренера. На мой взгляд, у «Леванте» нет шансов добиться положительного результата в Мадриде. «Реал» обязан побеждать и делать это уверенно, как минимум в два, а то и в три гола», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».