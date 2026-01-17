«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Неценко на матч АПЛ

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.96.

«Это будет первый матч Майкла Кэррика на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». «МЮ» перестроился на схему с четырьмя защитниками. Майкл Кэррик — приверженец этой системы. Он не собирается менять схему, поэтому Бруну Фернандеш получит право играть на позиции 10-го номера. «Манчестер Юнайтед» играет дома и будет испытывать воодушевление. Но «Манчестер Сити» является слишком крепким оппонентом. Opta даёт на победу «Сити» больше 50%, а вероятность успеха «МЮ» оценивается примерно в 26%. «Юнайтед» не в лучшей форме — всего одна победа за последние семь матчей. У «Сити» всё прекрасно: 12 игр подряд без поражений, девять побед и три ничьих.

«Манчестер Юнайтед» не очень хорошо играет дома: всего одна победа в последних шести матчах на своём поле. В личных встречах на «Олд Траффорд» у «Юнайтед» тоже одна победа при трёх поражениях и двух ничьих. Стоит обратить внимание на тренды. В 9 из последних 10 матчей «Манчестер Юнайтед» заходила ставка «обе забьют». У «Сити» она проходила в четырёх из шести встреч. Тотал больше у «Юнайтед» пробивался в 6 случаях из 10, у «Сити» — в двух из шести.

«Манчестер Сити» — отличный раздражитель, и «Юнайтед» постарается забить гол, что может поспособствовать «верху». Я считаю «Сити» фаворитом. У «Юнайтед» много травмированных. Без мяча команда обороняется плохо — эти проблемы никуда не делись. «Сити» сейчас терять очки нельзя — команда и так отпустила «Арсенал». Они борются за первое место. Подопечные Гвардиолы будут нацелены только на победу. Мои варианты на этот матч: победа «Манчестер Сити» за 1.96, а также ТБ (2.5) и обе забьют за 1.75», — приводит слова Неценко «РБ Спорт».