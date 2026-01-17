Скидки
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Англии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.98.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Больше половины сезона уже позади. И если «Манчестер Сити» ещё планирует побороться за чемпионство, то очки терять никак нельзя. Тем более что нынешний «Манчестер Юнайтед», прямо скажем, гораздо слабее того, что мы привыкли видеть. Седьмая позиция в турнирной таблице, 32 пропущенных мяча — худший показатель среди 14 первых команд турнира… Сможет ли на днях возглавивший «красных дьяволов» Майкл Кэррик исправить ситуацию — большой вопрос.

Естественно, что фаворитом манкунианского дерби является «Сити». Дружина Гвардиолы отстаёт от «канониров» на шесть очков, команда в последних 12 матчах чемпионата проиграла лишь однажды, уступив «Ньюкаслу» на его поле. Три последних матча команда Гвардиолы сыграла вничью — в гостях с «Сандерлендом» (0:0), а также дома с «Челси» и «Брайтоном» (оба матча — 1:1). 10 января футболисты «Сити» в третьем раунде Кубка разгромили «Эксетер» (10:1), а спустя три дня в первом матче полуфинала Кубка лиги переиграли в гостях «Ньюкасл», взяв реванш за ноябрьскую неудачу. В чемпионате «Ман Сити» забил уже 45 мячей — лучший показатель в лиге.

Если говорить о пяти последних личных встречах, то они в пользу «Юнайтед» — две победы, две ничьих и лишь одно поражение. А если взять более длинную дистанцию в 10 матчей, то тут уже перевес «Сити» — пять побед, три ничьих и два поражения. Последняя встреча была за командой Пепа Гвардиолы — 3:0. Сумеет ли «Юнайтед» взять реванш, честно сказать, сомневаюсь. Я бы поставил вновь на победу «Манчестер Сити», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

