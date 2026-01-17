Скидки
«МЮ» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «МЮ» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.00.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

«Это, конечно, сумасшедшая игра — я знаю накал таких матчей, это всегда жёсткое противостояние. Что касается «Манчестер Сити», то, наверное, это их единственный шанс. Они отстают от «Арсенала» на шесть очков и именно здесь могут доказать, что всё ещё участвуют в чемпионской гонке. В случае поражения или ничьей отрыв станет ещё больше, и, я думаю, борьба за титул для них фактически закончится. Поэтому футболисты «Манчестер Сити» прекрасно понимают: играть даже вничью в манчестерском дерби им нельзя, нужно только побеждать и сокращать отставание от «Арсенала».

Что касается «МЮ», то в этом сезоне команда играет нестабильно. Думаю, матч получится достаточно равным, всё-таки это дерби. Но если сравнивать по комплектации, по качеству игры и по классу исполнителей, то «Манчестер Сити», на мой взгляд, сейчас выше. Именно поэтому для меня они фавориты этого матча, хотя легко им точно не будет. В дерби все выходят в боевом настроении, и каждая мелочь может решить исход встречи.

Я не думаю, что в этом матче будет много забитых мячей. Скорее всего, игра получится тяжёлой и вязкой. «МЮ» больше будет играть от обороны, потому что бежать вперёд против «Манчестер Сити», даже дома — это, как говорится, выстрелить себе в ногу. Они постараются сыграть аккуратно, не пропустить и зацепиться за очки. Но, несмотря на это, я всё-таки склоняюсь к победе «Манчестер Сити» на выезде. За счёт более высокого класса игроков такие дерби они умеют вытаскивать. Думаю, это будет тяжёлая победа — 1:0 или 2:1 в пользу «Манчестер Сити», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

