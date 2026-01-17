«Удинезе» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» в один мяч за 3.60.

«Что тут говорить, однозначно фаворит — «Интер». Сейчас такая стадия сезона, что все команды, которые находятся наверху таблицы, — «Милан», «Наполи», «Интер» и «Рома» — прекрасно понимают: любая осечка может быть равносильна потере чемпионства. Поэтому все эти команды будут бороться до последних туров, без права на ошибку. Сейчас уже не тот момент, когда можно где-то недооценить соперника или сыграть вполсилы, потому что каждое очко имеет огромное значение.

Соперник в этом матче неприятный, действительно неприятный. Такие команды умеют навязывать борьбу, умеют ломать темп, мешать играть в свой футбол, цепляться за результат. Но при всём этом «Интер» всё-таки класснее. Класснее по составу, по опыту, по глубине скамейки. Это команда, которая много лет играет на самом высоком уровне и привыкла к таким напряжённым ситуациям, когда нужно не красиво сыграть, а просто взять и выиграть.

Поэтому я думаю, что «Интер» своё возьмёт. Да, легко не будет, будет борьба, будут нервы, но именно в таких матчах опыт и класс выходят на первый план. Скорее всего, это будет победа в один мяч, без какого-то разгрома. Рабочий, тяжёлый матч. Я думаю, что счёт будет где-то 1:2 в пользу «Интера», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».