«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» в первом тайме и матче + тотал больше 2.5 за 2.50.

«18 тур Бундеслиги с красивой вывеской — «РБ Лейпциг» против «Баварии»! Матчи между ними в последние годы проходят ой как весело! Посмотрите на результаты последних четырёх лет. С сентября 2021 года 11 игр. Результаты следующие: шесть побед «Баварии» (4:1; 3:2; 5:3; 2:1; 5:1 и матч первого круга 6:0!), три ничейных исхода (1:1; 2:2; 3:3) и две победы «РБ Лейпциг» в 2023 году, в предпоследнем туре чемпионата — 3:1 и в финале Суперкубка Германии — 3:0.

Так что в этом матче можно и нужно рассматривать победу «Баварии» и количество забитых мячей. Хотя «РБ Лейпциг» в восьми домашних матчах чемпионата одержал семь побед и лишь раз проиграл 20 декабря «Байеру» 1:2. А «Бавария» просто выносит всех подряд… почти. В последних восьми матчах была допущена лишь одна осечка — 2:2 дома с «Майнцем», но иногда бывает. Уверенное первое место и по очкам, и по забитым, внимание, 66 наколотили, и по пропущенным — всего 13. И всё это за 17 туров в чемпионате.

Поэтому вариант №1 — победа «Баварии» и тотал больше 2.5. Вариант №2 — победа «Баварии», аккуратно, с форой (-1). А я выберу вариант с более высоким коэффициентом и, конечно же, победой «Баварии» — П2/П2 и тотал больше 2.5. Обе команды забьют, конечно. «Бавария» победит, безусловно, и начнёт давить с первых же минут! Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».