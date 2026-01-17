Скидки
«Сибирь» — «Нефтехимик»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Сибири» за 2.39.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
«Классное противостояние середняков Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» неплохо переродилась при Ярославе Люзенкове, но после празднования Нового года новосибирцы выглядят не очень стабильно: смогли записать на свой счёт всего лишь две победы в пяти матчах. В предыдущей игре новосибирцы на выезде были сильнее «Северстали» в Череповце, причём коллектив из Новосибирска смог вытащить этот матч после 0:2 по ходу встречи. «Сибирь» проявила характер в тот момент, когда это было необходимо.

«Нефтехимик» очень уверенно выглядит после новогодних праздников, сейчас Игорь Гришин и его команда идут на серии из четырёх побед. После достаточно ожидаемых побед над «Адмиралом» и сенсации в Казани с местным «Ак Барсом» нижнекамцы в очень сложном и тягомотном матче одолели «Барыс» на выезде.

По таблице и последним матчам фаворитом является «Нефтехимик», но Нижнекамск должен когда-то проиграть. «Сибирь» возвращается домой после небольшого выезда, приятно возвращаться с победой, но и домашнюю серию начинать с успеха тоже неплохо. Нижнекамск с «Барысом» был уже тяжеловат, вполне возможно, что начался запланированный игровой спад», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

