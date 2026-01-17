«Спартак» — «Торпедо»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.96.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2026, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Две недели назад эти соперники устроили сверхзрелищную перестрелку в Нижнем Новгороде (7:6 в пользу «Спартака»). Теперь до 13 голов, может, и не дотянут, но вот шесть-семь на двоих забросят точно. А победа должна быть за гостями. Торпедовцы выбрались из постновогоднего спада и снова показывают качественный, эффективный хоккей. Две подряд победы над топ-клубами Запада – абсолютно заслуженные. Да, у «Динамо» и «Локомотива» сейчас немало проблем. Ну так у красно-белых их ещё больше.

В среду в дерби команда Жамнова выглядела, конечно, ярко – но когда она сталкивается с хорошо выстроенной обороной, голы даются с огромным трудом. Нижегородцам, конечно, забивать легче, чем ЦСКА. Но всё равно разгуляться спартаковскому нападению гости не дадут, а вот сами должны забивать четыре-пять раз. В последнее время подопечные Исакова выглядят остро и креативно, и два очка они возьмут в первую очередь за счёт своей атакующей активности», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».