Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Торпедо»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ

«Спартак» — «Торпедо»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ
Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.96.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Две недели назад эти соперники устроили сверхзрелищную перестрелку в Нижнем Новгороде (7:6 в пользу «Спартака»). Теперь до 13 голов, может, и не дотянут, но вот шесть-семь на двоих забросят точно. А победа должна быть за гостями. Торпедовцы выбрались из постновогоднего спада и снова показывают качественный, эффективный хоккей. Две подряд победы над топ-клубами Запада – абсолютно заслуженные. Да, у «Динамо» и «Локомотива» сейчас немало проблем. Ну так у красно-белых их ещё больше.

В среду в дерби команда Жамнова выглядела, конечно, ярко – но когда она сталкивается с хорошо выстроенной обороной, голы даются с огромным трудом. Нижегородцам, конечно, забивать легче, чем ЦСКА. Но всё равно разгуляться спартаковскому нападению гости не дадут, а вот сами должны забивать четыре-пять раз. В последнее время подопечные Исакова выглядят остро и креативно, и два очка они возьмут в первую очередь за счёт своей атакующей активности», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android