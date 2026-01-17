«РБ Лейпциг» — «Бавария»: ставки и коэффициенты на матч Бундеслиги

17 января в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «РБ Лейпциг» и «Бавария». Игра пройдёт в Лейпциге. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.57, что составляет приблизительно 63% вероятности. Победа «Лейпцига» оценивается коэффициентом 6.40 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.20 (23%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.

«Бавария» по-прежнему выступает в своей собственной лиге, превосходя конкурентов на пару голов. Во всех смыслах: забивает больше всех в пяти ведущих европейских лигах. После назначения Венсана Компани не видит особой разницы между претендентами на зону Лиги чемпионов и аутсайдерами.

«РБ Лейпциг» знает это чуть ли не лучше всех в Германии. В минувшем сезоне вытащил восемь мячей за две очные встречи — 1:5 и 3:3. Как оказалось, то была лишь разминка. Настоящий мастер-класс состоялся в нынешнем сезоне. В первом же туре «Бавария» на своём поле уничтожила оппонента — 6:0, по три гола в каждом тайме. Хет-трик оформил Гарри Кейн.