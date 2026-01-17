«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогнозы и ставки на матч АПЛ 17 января

17 января в матче 22-го тура чемпионата Англии встретятся «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.58, что составляет приблизительно 63% вероятности. Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 6.25. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

«Арсенал» держит первое место и сохраняет отрыв от преследователей. «Ноттингем Форест» — рядом с нервной зоной. Какой-никакой запас есть, однако серий поражений лучше избегать. Так что очки нужны обеим командам.