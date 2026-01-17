Скидки
«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Павла Погребняка на игру чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Павла Погребняка на игру чемпионата Германии
Комментарии

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.82.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Бавария
Мюнхен
«Это противостояние — самое яркое в туре. Два гранда чемпионата столкнутся на стадионе «Ред Булл Арена».

«РБ Лейпциг» находится на третьем месте с игрой в запасе. В случае победы до дортмундской «Боруссии» останется всего одно очко. Прошлый год завершили провально, проиграв «Униону» и «Байеру» со счётом 1:3, а могли бы уже дышать в спину лидерам. Кроме недостатка стабильности, жаловаться не на что: хозяева показывают яркий атакующий футбол и много забивают.

Что касается гостей, то они очень уверенно лидируют, отрыв составляет 11 очков. Даже с травмами уровень игры «Баварии» не падает. Суперопасная тройка Олисе, Диас и Кейн уже забили 38 мячей и разрывают защиту соперников. Не знаю, есть ли те, кто сможет их остановить.

В каждой из трёх последних игр между этими командами было забито больше пяти мячей. Поэтому моя ставка — ТБ (3,5) с коэффициентом 1.82», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

«РБ Лейпциг» — «Бавария». Гарри Кейн опять за своё
