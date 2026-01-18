«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.60.

«Барселона» идёт на серии из 11 побед! В последний раз в чемпионате каталонцы проиграли «Реалу» в «эль класико», а в Лиге чемпионов уступили «Челси» более 50 дней назад. С тех пор — только победы. Команда — единоличный лидер Ла Лиги и второй год подряд уверенно забирает Суперкубок Испании.

«Барселона» хороша, но сейчас ей предстоит один из самых сложных выездов — в Сан-Себастьян. «Реал Сосьедад» со сменой тренера постепенно выправляет ситуацию. Команда стала крепким середняком и в последних турах не проигрывает. Мы видели отличный футбол в их исполнении с «Атлетико». В кубковом матче с «Осасуной» они отыгрались с 0:2 и в серии пенальти одержали важную победу.

«Реал Сосьедад» отдыхал на день больше, чем «Барселона», и играет дома, в то время как каталонцы проводили выездную встречу с лидером Сегунды. Где-то силёнок «Барселоне» может не хватить. Есть ощущение, что победная серия вполне может прерваться именно здесь, ведь соперник неуступчивый и находится в хорошей форме.

Я посмотрел статистику: «Барселона» и «Реал Сосьедад» входят в тройку лучших команд по угловым в чемпионате Испании вместе с мадридским «Реалом». Обе команды активно задействуют крайних защитников и фланговых вингеров, зарабатывают много стандартов и позволяют подавать их у своих ворот. Тотал больше 9.5 углового в матче «Реал Сосьедад» — «Барселона» оценивается скромным коэффициентом 1.60. Но я бы рассмотрел вариант больше 10.5 за 2.10. Здесь должно быть много фланговой игры», — приводит слова Генича «РБ Спорт».