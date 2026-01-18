«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона».
Ставка: обе забьют за 1.50.
Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Реал Сосьедад» дома играет неплохо и в последнее время набрал ход. Но всё-таки в соперниках «Барселона», а «Реал Сосьедад» позволяет очень много создавать у своих ворот, при этом и сам забивает.
Поэтому первая моя ставка, что обе команды забьют. Второй вариант — победа «Барселоны» через тотал больше 3.5. И третья ставка на гол Рафиньи. Он сейчас в сумасшедшей форме и к тому же отдыхал в кубковой игре», — приводит слова Владислава Радимова «РБ Спорт».
