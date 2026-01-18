«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.63.

«Думаю, однозначно здесь фаворит «Барселона». Мне кажется, настало то время, когда сине-гранатовые поймали кураж. Помимо куража, есть ещё и фарт, потому что они сейчас обыгрывают всех подряд. Да, иногда это даётся тяжело, не без проблем, но факт остаётся фактом — они всё равно выигрывают. Это как раз и отличает команду, которая идёт за чемпионством, от всех остальных.

Хотя, конечно, всегда есть момент, когда можно оступиться. Мы это уже видели и в Лиге чемпионов, и в отдельных матчах, когда вроде бы всё под контролем, а потом что-то не складывается. Такое в футболе бывает. Но если мы говорим именно про чемпионат Испании, здесь «Барселона» пока выглядит очень уверенно. Они занимают первое место, идут без осечек, и видно, что команда чувствует уверенность в своих силах.

Что касается «Реала Сосьедад», эта команда выровняла свою ситуацию. Был момент, когда они находились ниже, сейчас поднялись и идут в середине таблицы. Но всё равно, если сравнивать по классу, качеству состава и текущей форме, «Барселона» выглядит сильнее. Поэтому думаю, и в этом матче они будут фаворитом. Скорее «блауграна» должна выиграть. Думаю, победа будет где-то 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».