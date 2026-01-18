Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.63.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, однозначно здесь фаворит «Барселона». Мне кажется, настало то время, когда сине-гранатовые поймали кураж. Помимо куража, есть ещё и фарт, потому что они сейчас обыгрывают всех подряд. Да, иногда это даётся тяжело, не без проблем, но факт остаётся фактом — они всё равно выигрывают. Это как раз и отличает команду, которая идёт за чемпионством, от всех остальных.

Хотя, конечно, всегда есть момент, когда можно оступиться. Мы это уже видели и в Лиге чемпионов, и в отдельных матчах, когда вроде бы всё под контролем, а потом что-то не складывается. Такое в футболе бывает. Но если мы говорим именно про чемпионат Испании, здесь «Барселона» пока выглядит очень уверенно. Они занимают первое место, идут без осечек, и видно, что команда чувствует уверенность в своих силах.

Что касается «Реала Сосьедад», эта команда выровняла свою ситуацию. Был момент, когда они находились ниже, сейчас поднялись и идут в середине таблицы. Но всё равно, если сравнивать по классу, качеству состава и текущей форме, «Барселона» выглядит сильнее. Поэтому думаю, и в этом матче они будут фаворитом. Скорее «блауграна» должна выиграть. Думаю, победа будет где-то 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» — «Барселона». 10-я победа подряд под вопросом
«Реал Сосьедад» — «Барселона». 10-я победа подряд под вопросом
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android