«Трактор» — «Авангард»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Авангард».

Ставка: ТБ 6 за 2.29.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«В этом сезоне «Авангард» выиграл у «Трактора» два матча из трёх и в предстоящей встрече тоже будет фаворитом. Омичи в январе эффективно играют на результат даже против клубов, которые выглядят мощнее челябинцев. Да и по индивидуальному мастерству «ястребы» сильнее. Команда Корешкова, наоборот, чуть выдохлась после мощного новогоднего рывка. Особенно бросается в глаза усталость Мыльникова. Основной вратарь сумел провести серию классных матчей, но с непривычным объёмом нагрузки не справился. В среду в Екатеринбурге он пропустил трижды с восьми бросков.

А полевые «Трактора» не сумели компенсировать ошибки своего вратаря: дали оппонентам много свободы в своей зоне, не слишком агрессивно атаковали. В итоге 1:4 от не самого сильного сейчас «Автомобилиста». «Авангард» — куда более тяжёлый соперник. Да ещё с преимуществами в виде свежести и глубины состава. Нас ждёт результативный матч с тоталом шесть шайб и более», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».