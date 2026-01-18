Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Трактор» — «Авангард»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

«Трактор» — «Авангард»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ
Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Авангард».

Ставка: ТБ 6 за 2.29.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом сезоне «Авангард» выиграл у «Трактора» два матча из трёх и в предстоящей встрече тоже будет фаворитом. Омичи в январе эффективно играют на результат даже против клубов, которые выглядят мощнее челябинцев. Да и по индивидуальному мастерству «ястребы» сильнее. Команда Корешкова, наоборот, чуть выдохлась после мощного новогоднего рывка. Особенно бросается в глаза усталость Мыльникова. Основной вратарь сумел провести серию классных матчей, но с непривычным объёмом нагрузки не справился. В среду в Екатеринбурге он пропустил трижды с восьми бросков.

А полевые «Трактора» не сумели компенсировать ошибки своего вратаря: дали оппонентам много свободы в своей зоне, не слишком агрессивно атаковали. В итоге 1:4 от не самого сильного сейчас «Автомобилиста». «Авангард» — куда более тяжёлый соперник. Да ещё с преимуществами в виде свежести и глубины состава. Нас ждёт результативный матч с тоталом шесть шайб и более», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android