«Астон Вилла» — «Эвертон»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Эвертон».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.67.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери демонстрирует зрелую и дисциплинированную игру, особенно в родных стенах, где они практически безупречны (восемь побед в 10 матчах).

«Эвертон» же выглядит нестабильно, о чём говорят последние результаты в АПЛ, вылет из Кубка Англии и проблемы с составом из-за травм и отъезда игроков на Кубок Африки. Отсутствие ключевых игроков лишает команду привычных паттернов, что особенно критично в гостях против такого организованного соперника.

Если учесть текущую форму команд и родные стены хозяев, продолжающих погоню за лидерами, то логично ожидать уверенной победы «Астон Виллы», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

