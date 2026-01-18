«Милан» — «Лечче»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Лечче».

Ставка: победа «Милана» и два-три гола в матче за 2.43.

«Начнём с гостей. «Лечче» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. Напомню, по окончании прошлого сезона именно там они и были. Но понервничать болельщикам «Лечче» пришлось изрядно. Всё решилось в последние два тура, когда было одержано две победы по 1:0 — над «Торино» дома и над «Лацио» на выезде. Итог: место в Серии А сохранили. За хорошие деньги в летнее трансферное окно отдали в «Аталанту» своего лучшего игрока, Николу Крстовича, и поменяли летом тренера.

Сезон-2025/2026 для «Лечче» складывается похуже. Пока не нашли замену своему бомбардиру, ушедшему в «Аталанту». Всего 13 забитых мячей в 20 матчах. Но выезжают за счёт неплохой игры в обороне. Пять матчей «на ноль» (три раза 0:0 и две победы по 1:0). И в последнем туре чуть было не преподнесли сенсацию в Милане, пропустив от «Интера» на 78-й минуте, итог — 0:1. Ну нет достойного забивного форварда у «Лечче».

Поэтому 100% вариант для прогноза — «Лечче» не забьёт. Об этом нам говорят и результаты последних матчей между командами — осенью 2025 года «Милан» победил и дома в Кубке 3:0, и на выезде во втором туре 2:0. А в сезонах-2023/2024 и 2024/2025 «Милан» дома обыграл «Лечче» дважды по 3:0. А мой прогноз — П1 и два-три гола. «Милан» победит, сомнений нет. Забьёт два обязательно, то, что не пропустит, тоже уверен. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».