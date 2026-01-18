«Хетафе» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Хетафе» — «Валенсия».

Ставка: «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 1.70.

«Хетафе» дома сыграет против «Валенсии». Важнейшая игра с точки зрения определения команд на второй круг — кто борется за выживание, кто держится в серединке турнирной таблицы. «Хетафе» не выигрывает 5 туров подряд в чемпионате, из них в четырёх турах команда проиграла. Но, как правило, «Хетафе» проигрывает очень аккуратненько, скромненько. Где-то чуть-чуть ресурса команде не хватает.

«Валенсия» тоже давным-давно не выигрывает, уже 6 или 7 игр подряд в чемпионате. Команда уже в зоне вылета. «Валенсия» ещё и играла в Кубке в четверг поздно вечером против «Бургоса», и, возможно, силёнок на матч против «Хетафе» не хватит.

«Хетафе» Пепе Бордаласа дома с «Валенсией» играет очень и очень удачно. В последних 7 матчах «Хетафе» «Валенсии» дома на «Колисеум Альфонсо Перес» не проигрывает. Я думаю, что у «Хетафе» очень хорошие шансы и сейчас не проиграть «Валенсии».

Учитывая, что валенсийцы не так много забивают в нынешнем сезоне и вообще неровно очень играют, причём скорее со знаком минус, чем со знаком плюс, «Хетафе» здесь не проиграет, а в матче будет забито не более двух мячей. «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2,5» за 1,7 — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».