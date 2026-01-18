Скидки
«Трактор» — «Авангард»: ставка Владимира Гучека на игру КХЛ 18 января

Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Трактор» — «Авангард».

Ставка: ничья за 4.28.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челябинцы, достойно стартовавшие в 2026 году, уступили в Екатеринбурге местному «Автомобилисту». Вообще, «Трактор» смог переродиться после увольнения Бенуа Гру и прихода к власти Евгения Корешкова. Челябинск стал выглядеть увереннее, но пока он далековато находится от первой половины турнирной таблицы Восточной Конференции.

«Авангард», по словам Ги Буше, незаслуженно уступил в двух матчах кряду магнитогорскому «Металлургу» и уфимскому «Салавату Юлаеву», однако во встрече с ЦСКА смог переиграть соперника за счёт выдержки и хорошего стартового отрезка. Омичи остаются претендентами на достойное место по итогам регулярного чемпионата и плей-офф, но вот качество хоккея, несмотря на исполнительское мастерство, чаще страдает. Очень сложно понять, в какой хоккей пытается играть «Авангард», однако постоянные набросы с синей линии тоже могут приносить результат и победы.

Омск, с точки зрения ростера своих хоккеистов, выглядит предпочтительнее, но и состав «Трактора» не выглядит каким-то несостоятельным относительно того же «Авангарда». В таких больших матчах как всегда будут решать детали. Обе команды сейчас находятся в неплохой форме, что подразумевает достаточно равный хоккей, который му увидим на льду челябинской арены. Предполагаю, что по итогам основного времени коллективы отправятся в овертайм, в целом, набор очков в этом матче устроит и Челябинск, и Омск», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

