«Атлетико» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на игру Ла Лиги 18 января

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетико» — «Алавес».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1,5) за 1,96.

«Атлетико» Мадрид, находящийся в отличной форме, играет домашний матч против «Алавеса». «Алавес» находится в нижней части турнирной таблицы. В последних 4 турах у него 3 поражения имеются. И «Алавес» всё падает и падает, 19 очков у команды. Но «Алавес» удачно сыграл в Кубке, прошёл дальше, прошёл в четвертьфинал. Это несомненный успех для баскской команды.

«Атлетико» также прошёл, тяжёлый был матч против «Депортиво», но тем не менее минимальная победа 1:0. До этого в чемпионате у «Атлетико» была сложная игра с «Реалом Сосьедад», там сыграли вничью 1:1. И мы помним выступление «Атлетико» в Суперкубке. В полуфинале команда Симеоне точно не заслуживала поражения от «Реала», но в итоге сошла с дистанции.

В общем, «Атлетико» сейчас хорош, смотрится команда убедительно, в хорошей форме Сёрлот, в хорошей форме Альварес, Гризманн. Всё у «Атлетико» в порядке. И он играет дома. «Алавес» в последних трёх выездных матчах обязательно проигрывал сопернику с разницей в 2 мяча. Я думаю, что и здесь минимум в 2 мяча в Мадриде «Алавес» «Атлетико» уступит. Мой прогноз — победа «Атлетико» с форой (-1,5) за 1,96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».