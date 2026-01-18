«Сельта» — «Райо Вальекано»: прогноз Константина Генича на встречу Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Сельта» — «Райо Вальекано».

Ставка: ничья за 3.25.

«Очень любопытная игра нас с вами ждёт в Виго, где «Сельта» будет принимать «Райо Вальекано». Седьмая и 10-я команды чемпионата на данный момент. «Сельта» в праймовом состоянии сейчас находится. В последних пяти турах четыре победы у галисийцев, такое восхождение по турнирной таблице у них происходит. Сведберг в полном порядке. Последний домашний матч «Сельта» выиграла крупно у «Валенсии» — 4:1. В общем, «Сельта» сейчас бежит, комбинирует и смотрится действительно очень здорово.

«Райо Вальекано» на 10-м месте. И, наоборот, в последнем туре «Райо», обыграв «Мальорку» у себя дома, прервал очень неудачную и долгую серию без победных матчей. Мадридцы дома хороши, это безусловно, а вот на выезде играет скупо, сдержанно, от обороны, как будто переформатируется команда именно в выездных матчах. Чего уж говорить, в последних четырёх выездных играх «Райо» не забил ни одного мяча. С результативностью у команды беда в нынешнем сезоне, меньше него забили только «Овьедо» и «Хетафе». На уровне «Райо» «Алавес», хотя атака сумасшедшая у мадридцев, и там точно есть кому забивать, один де Фрутос чего стоит.

Часто в матчах между «Сельтой» и «Райо Вальекано» встречаются ничейные результаты. Понятно, это риск и хулиганство — делать такую ставку, но в последних семи матчах четыре раза были ничейные результаты.

Думаю, «Райо» и здесь упрётся, постарается не дать разбежаться «Сельте», да и сам постарается использовать стандарты и контратаки. Поэтому наиболее вероятным вариантом и результатом в этом противостоянии мне видится ничья. «Райо Вальекано» вообще одна из самых компромиссных команд чемпионата, как и «Сельта». У «Сельты» восемь ничьих за 19 туров, а у мадридцев — семь.

Ничья за 3.25 — мой прогноз на эту пару», — приводит слова Генича «РБ Спорт».