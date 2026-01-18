«Лада» — «Сочи»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Тольятти

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Сочи».

Ставка: тотал «Лады» меньше 3 за 1.72.

«Предстоящий матч станет шестым, заключительным между командами в этом сезоне, и пока превосходство у тольяттинцев — три победы против двух. При этом «Лада» выиграла у сочинцев три последних матча, в том числе два — на выезде. Правда, соперничать на данный момент команды могут только за то, чтобы не стать худшей командой Западной конференции. «Сочи» от восьмой строчки отделяют 17 очков, «Ладу» — 21.

В тольяттинском клубе при этом продолжаются перемены — на днях тренерский штаб «Лады» покинул Сергей Кривокрасов, отвечавший за большинство. Логика в этом есть — всё-таки тольяттинцы идут последними в лиге по проценту реализации численного преимущества (10,1%). Также «Лада» продолжает попытки усиления состава — недавно был арендован у «Ак Барса» молодой защитник Арсен Таймазов. При этом и на лидеров тольяттинцев есть спрос — интерес к вратарю Ивану Бочарову проявляет «Трактор», испытывающий серьёзные проблемы на последнем рубеже. Контракт Бочарова истекает по окончании этого сезона, так что «Ладе» есть смысл рассмотреть предложение.

«Сочи» классно сыграл в гостях против СКА (2:1), остановив мощную атаку армейцев — если Павел Хомченко и оборона будут так же надежны, то и «Лада» много им не забьёт», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».