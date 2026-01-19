«Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» – «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» забросит 3 или 4 шайбы за 2.25.

Фонбет Чемпионат КХЛ 19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Ак Барс Казань

«Адмирал» ужасно начал календарный год и, скорее всего, уже лишился шансов на попадание в плей-офф. Математически, конечно, шансы будут сохраняться ещё достаточно долгое время, но реальные и осязаемые уже практически испарились. Уж больно ударила серия из пяти матчей подряд из одних поражений по коллективу из Владивостока. До победы над хабаровским «Амуром» таких неудач было ещё четыре. То есть за последние десять встреч «Адмирал» проиграл девять раз. Здесь и приход нового главного тренера не поможет, хотя Олег Браташ доказал, что он умеет делать из среднего клуба достойного конкурента в борьбе за место в заветной восьмёрке.

«Ак Барс» решает свои задачи. По ходу нынешней регулярки не единожды возникало ощущение, что казанцы вот-вот сломаются или станут лучшей командой в лиге, но все предположения оказались ложными. В целом команда Гатиятулина смотрится практически стабильно за исключением редких провальных матчей.

Во Владивосток Казань пожаловала на две игры, первую из них увидим уже в понедельник. Не вижу предпосылок, чтобы «Ак Барс» в ней уступил. Скорее всего, казанцам не понадобится даже забрасывать больше трёх или четырёх шайб, тем более в последнее время такого количества для них достаточно, чтобы в итоге одолеть соперника», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».