«Амур» — «Металлург»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Хабаровске

Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет и ТБ 4.5 за 1.82.

19 января 2026, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
«Дальний Восток — тот самый отрезок сезона, где даже лидеры часто играют не на красоту, а на результат. И «Металлург» здесь как раз попадает в любопытный момент. После ярких 8:4 с «Адмиралом» Андрей Разин, кажется, был далёк от восторга: сказал, что игра очень сильно не понравилась, команда вместо того, чтобы спокойно сыграть по счёту, наделала глупых ошибок и фактически устроила себе мазохизм. Плюс отдельно прозвучала тема дороги — не самолётные ноги, а самолётная голова, то есть недонастрой и сонное состояние после перелётов.

А впереди — тот самый третий день на Дальнем Востоке, когда организму обычно тяжелее всего адаптироваться. И вот тут логика простая: Разин после такого матча точно будет требовать более собранной игры, но при этом у команды могут остаться следы этого хаоса — особенно в обороне и в сменах темпа.

«Амур» дома традиционно цепкий, а против лидера у таких команд часто включается дополнительная энергия. Плюс очные встречи показывают, что хабаровчане умеют доставлять неприятности: в этом сезоне «Металлург» выиграл в Хабаровске 3:1, но в прошлом «Амур» забирал матч в Магнитогорске в овертайме.

Жду, что «Металлург» постарается сыграть взрослее и аккуратнее, но игра всё равно может получиться результативной: темп на Дальнем Востоке редко держится ровно, а ошибки после перелётов случаются даже у топов. Поэтому я перестрахуюсь через двойной шанс и тотал», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

Экспресс с коэффициентом 13.6 на матчи 19 января 2026 года
