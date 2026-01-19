Скидки
«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ


Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Торпедо».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.88.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом сезоне «Локомотив» и «Торпедо» уже трижды встречались, и каждая игра получалась максимально вязкой и принципиальной. Нижегородцы взяли два матча у себя дома — 2:1 в ноябре и 3:0 совсем недавно, 14 января. Но в Ярославле «Локомотив» уже отвечал победой — 30 декабря забрал встречу 1:0. То есть серия не про тотальное преимущество одной стороны, а про детали и настрой.

Именно поражение 0:3 в Нижнем стало для «Локомотива» болезненным сигналом. Боб Хартли после игры оказался предельно прямым: в первом периоде команды не было на площадке, никаких оправданий про паузы он не принимает — профессионалы должны быть готовы всегда. Хартли также признал, что менял сочетания, потому что команде нужна была «искра», то есть вопрос заключался не в тактике, а в готовности включиться с первых смен.

Теперь это матч-реванш дома, где «Локомотив» обязан отвечать не только результатом, но и качеством игры. «Торпедо» умеет терпеть и играть по счёту, однако в Ярославле ключевыми станут темп и контроль, а в этом компоненте хозяева выглядят сильнее, особенно когда выходят максимально собранными.

Жду, что «Локомотив» начнёт агрессивно и дисциплинированно, без провалов в начале встречи, и постарается закрыть соперника своим давлением. После 0:3 такие команды обычно отвечают жёстко и прагматично — через структуру и результат», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

