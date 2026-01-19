Скидки
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Торпедо»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ в Ярославле

Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Торпедо».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На прошлой неделе торпедовцы явно взяли больше очков, чем планировали, обыграв и «Динамо», и «Локомотив», и «Спартак». Причём в двух последних матчах они не пропустили ни разу. Впечатляет, как быстро и резко нижегородцы вернулись к лучшим образцам своей оборонительной игры. Разгуляться Радулову и Ко они точно не дадут. В сезоне в трёх предыдущих встречах этих соперников было забито все 7 шайб. Вот и теперь ярославские зрители увидят максимум 4 гола. Низкая результативность предсказуема.

Исход менее ясен, но советовал бы всё-таки ставить на чемпионов. Как бы здорово ни выглядели успехи «Торпедо», последние удачные матчи отняли у них слишком много сил. Тогда как Ярославль в последние 10 дней сыграл всего одну встречу. В форму «Локомотив» пришёл, сил у него намного больше, а права на осечку меньше, чем у гостей. Эти факторы должны принести хозяевам победу. Скорее всего, с минимальной разницей», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

