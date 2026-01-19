«Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.25.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Московское «Динамо» проиграло шесть из семи последних матчей — бело-голубых явно преследует полоса неудач. Тем не менее главный тренер команды Вячеслав Козлов после поражения от минского «Динамо» нашёл поводы для оптимизма. При этом «Динамо» уже опустилось на пятое место в Западной конференции.

«Северсталь» выиграла три из четырёх последних матчей, и вдвойне важно, что победы были достигнуты в матчах против принципиальных соперников — дважды команда Андрея Козырева обыграла минское «Динамо» и ещё один раз — «Торпедо». На данный момент череповчане лидируют в таблице Запада, правда, «Локомотив» набрал столько же очков. Правда, пока непонятно дальнейшее будущее недавнего лидера команды Кирилла Пилипенко — «Северсталь» продолжает вести переговоры о его обмене в «Амур».

Команды провели между собой в нынешнем сезоне два матча, и в обоих «Северстали» не удалось отличиться. Череповчане дважды проиграли «Динамо» дома (0:3 и 0:1 ОТ) — по разу атакующая команда не смогла пробить Владислава Подъяпольского и Максима Моторыгина. Но к предстоящему матчу гости подходят в лучшем состоянии, так что ставлю на итоговую победу «Северстали», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».